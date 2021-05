Toro, una vittoria per la salvezza. Basta un gol di Vojvoda e il Parma finisce in Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) Un gol di Vojvoda regala 3 punti-salvezza al Torino e condanna il Parma alla retrocessione in Serie B. I granata allungano su Cagliari (+2) e Benevento terzultimo (+3) a quattro giornate dal termine. All'Olimpico la squadra di Nicola si impone 1-0 sui crociati grazie ad uno spunto di Ansaldi concluso in gol dal belga-albanese. La classifica vede ora Belotti e compagni a 34 punti con una partita in meno, quella contro la Lazio. La prima frazione di gioco offre una gara equilibrata ma è la formazione di casa a controllare il gioco con quasi il 56% del possesso palla e ad avere le occasioni migliori. Al 14' Ansaldi scodella la palla in area, Sanabria di testa prova a trovare l'angolo vincente ma la palla sfila sul fondo. La chance più nitida però si verifica al 24': Vojvoda crossa, Sepe respinge coi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Un gol diregala 3 punti-al Torino e condanna ilalla retrocessione inB. I granata allungano su Cagliari (+2) e Benevento terzultimo (+3) a quattro giornate dal termine. All'Olimpico la squadra di Nicola si impone 1-0 sui crociati grazie ad uno spunto di Ansaldi concluso in gol dal belga-albanese. La classifica vede ora Belotti e compagni a 34 punti con una partita in meno, quella contro la Lazio. La prima frazione di gioco offre una gara equilibrata ma è la formazione di casa a controllare il gioco con quasi il 56% del possesso palla e ad avere le occasioni migliori. Al 14' Ansaldi scodella la palla in area, Sanabria di testa prova a trovare l'angolo vincente ma la palla sfila sul fondo. La chance più nitida però si verifica al 24':crossa, Sepe respinge coi ...

