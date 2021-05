Super Mario Maker 2: 26 milioni di livelli condivisi – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) Super Mario Maker 2 continua ad essere popolato e attivo, con gli utenti che hanno raggiunto in questi giorni i 26 milioni di livelli condivisi.. Super Mario Maker 2 continua il suo percorso raggiungendo dei numeri davvero impressionanti, con 26 milioni di livelli creati e messi in condivisione dagli utenti in tutto il mondo per questo grande successo su Nintendo Switch. Nonostante Super Mario Maker 2 sia uscito a giugno 2019, dunque quasi due anni fa, il gioco continua ad essere acquistato e soprattutto giocato da un’enorme community di utenti su Nintendo Switch, come dimostra il costante tasso di ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021)2 continua ad essere popolato e attivo, con gli utenti che hanno raggiunto in questi giorni i 26di..2 continua il suo percorso raggiungendo dei numeri davvero impressionanti, con 26dicreati e messi inone dagli utenti in tutto il mondo per questo grande successo suSwitch. Nonostante2 sia uscito a giugno 2019, dunque quasi due anni fa, il gioco continua ad essere acquistato e soprattutto giocato da un’enorme community di utenti suSwitch, come dimostra il costante tasso di ...

a_padellaro : SCUDO ANTI-STUPIDI A proposito del Recovery plan, Mario Draghi “professa ottimismo a patto che i tre cavalieri bian… - c_digiorgio : Bravo Super Mario ?? - Mariocastle_it : Le Corse Ninji saranno anche finite, ma i più appassionati non vogliono smettere di giocare a #SuperMarioMaker2. Co… - 81254m81pb : Ho dato ultima PlayStation rosso nera a mio figlio Gabri mesi fa e quella nero blu è rimasta a me e i giochi li ho… - Gekigemu : RT @damgentemp: ????Tweet in Italiano???? Mesi fa scrissi un articolo sul marketing Nintendo in Italia. Presto mi sono reso conto che non era s… -