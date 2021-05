Serie A, Lippi e Capello nel mirino di Conte: la classifica dei più vincenti (Di lunedì 3 maggio 2021) Antonio Conte all’Inter ha raggiunto Carcano, Felsner e Milano nella classifica degli allenatori con più scudetti in Serie A: Trapattoni primo Con lo scudetto conquistato ieri dalla sua Inter, dopo il pareggio tra Sassuolo e Atalanta, Antonio Conte è diventato il quinto allenatore più vincente in Serie A. L’allenatore leccese ha conquistato quattro scudetti. Con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Antonioall’Inter ha raggiunto Carcano, Felsner e Milano nelladegli allenatori con più scudetti inA: Trapattoni primo Con lo scudetto conquistato ieri dalla sua Inter, dopo il pareggio tra Sassuolo e Atalanta, Antonioè diventato il quinto allenatore più vincente inA. L’allenatore leccese ha conquistato quattro scudetti. Con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

