Sei un militare? Sei su LinkedIn? Pechino cerca te

(Di lunedì 3 maggio 2021) Denaro in cambio di informazioni riservate. È il caso di Walter Biot, l’ufficiale della Marinaitaliana, arrestato a fine marzo mentre in un parcheggio della periferia romana passava dossier top secret a un funzionario russo per 5.000 euro. Ma è anche ciò che tentavano di fare alcune spie cinesi in Irlanda. Il Times ha rivelato che Michael Murphy, ex vicedirettore dell’intelligenceirlandese, e Declan Power, ex soldato che oggi fa il consulente e tra i clienti ha anche l’Unione europea, negli ultimi tre anni sono stati contattati da alcuni cittadini cinesi. Murphy ha raccontato che lui e il suo socio sono stati agganciati online per un privato che lavorava per “una ricca famiglia cinese che chiede discrezione” per indagare sulle attività di un’organizzazione non governativa che fa campagna contro la Cina e “nei fatti sostiene il ...