Raggi: area ludica Largo Ravizza torna ai bambini (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma – “L’area ludica di Largo Ravizza nel Municipio XII torna ai bambini che potranno giocare di nuovo insieme in questa area all’aperto. Tra nuove altalene e giochi a molla, tra scivoli e torrette i piccoli potranno muoversi in sicurezza nell’area riqualificata grazie alla nuova pavimentazione antitrauma e all’eliminazione del pericolo rappresentato da alcune parti affioranti in cemento”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Per rendere ancora piu’ fruibile lo spazio e affinche’ diventi un luogo di socialita’ inclusiva- ha aggiunto- abbiamo montato anche un’altalena a nido insieme ad altre nuove attrezzature.” “Un bel risultato, realizzato grazie ad un appalto da 1 milione con cui stiamo riqualificando decine di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma – “L’dinel Municipio XIIaiche potranno giocare di nuovo insieme in questaall’aperto. Tra nuove altalene e giochi a molla, tra scivoli e torrette i piccoli potranno muoversi in sicurezza nell’riqualificata grazie alla nuova pavimentazione antitrauma e all’eliminazione del pericolo rappresentato da alcune parti affioranti in cemento”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, su Facebook. “Per rendere ancora piu’ fruibile lo spazio e affinche’ diventi un luogo di socialita’ inclusiva- ha aggiunto- abbiamo montato anche un’altalena a nido insieme ad altre nuove attrezzature.” “Un bel risultato, realizzato grazie ad un appalto da 1 milione con cui stiamo riqualificando decine di ...

PaoloFM : Mentre il commercio di una città muore, la sindaca Raggi priva i cittadini di un’area di parcheggio gratuita sostit… - Petiella : RT @mariamacina: Se avesse fatto un privato cittadino quello che ha fatto la Raggi con una colata di asfalto sulla pavimentazione in traver… - AnnaMar19130070 : RT @mariamacina: Se avesse fatto un privato cittadino quello che ha fatto la Raggi con una colata di asfalto sulla pavimentazione in traver… - Bliss15083119 : RT @mariamacina: Se avesse fatto un privato cittadino quello che ha fatto la Raggi con una colata di asfalto sulla pavimentazione in traver… - giorgiri : RT @mariamacina: Se avesse fatto un privato cittadino quello che ha fatto la Raggi con una colata di asfalto sulla pavimentazione in traver… -