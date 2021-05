PS5 e 120 fps | il supporto per i frame rate alti nel nuovo trailer di Sony – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Ultime Notizie dalla rete : PS5 120

...aiMegabyte per secondo). Grazie alla sua memoria, adatta agli utenti che necessitano di una grande quantità di spazio, era impossibile non inserirlo tra i migliori hard disk esterni per. Il ...Il secondo filmato è invece incentrato sull'alto frame rate che i giochi eseguiti susono in grado di raggiungere: fino aframe al secondo . Tra i giochi con frame rate migliorato usati come ...Sony ha pubblicato un nuovo trailer di PlayStation 5 dedicato al supporto per il framerate alto con focus sui 120fps.Noi di Game Division, abbiamo scandagliato a fondo il mercato in cerca dei migliori hard disk esterni per PS5. Analizziamoli assieme!