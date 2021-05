Popmove, il noleggio auto si paga anche in bitcoin (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Ritorna il vero marchio di fabbrica di Popmove: la condivisione tramite app del veicolo, un servizio di sharing tra privati che consente di risparmiare sul canone mensile e ottimizzare l'uso dell'auto. La modalità sharing sarà inizialmente ristretta a una cerchia limitata di persone, in attesa che le condizioni generali consentano di tornare a sfruttare il potenziale della condivisione allargata. Per accedere alla flotta di Popmove basta semplicemente avere una carta di credito. Non c'è scoring, quindi non è necessario produrre documentazione reddituale, busta paga, garanzie, lunghe sottoponendosi a lunghe pratiche e processi di approvazione. Popmove sperimenta anche nuovi, rivoluzionari metodi di pagamento. Per la prima volta - oltre che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Ritorna il vero marchio di fabbrica di: la condivisione tramite app del veicolo, un servizio di sharing tra privati che consente di risparmiare sul canone mensile e ottimizzare l'uso dell'. La modalità sharing sarà inizialmente ristretta a una cerchia limitata di persone, in attesa che le condizioni generali consentano di tornare a sfruttare il potenziale della condivisione allargata. Per accedere alla flotta dibasta semplicemente avere una carta di credito. Non c'è scoring, quindi non è necessario produrre documentazione reddituale, busta, garanzie, lunghe sottoponendosi a lunghe pratiche e processi di approvazione.sperimentanuovi, rivoluzionari metodi dimento. Per la prima volta - oltre che ...

fisco24_info : Popmove, il noleggio auto si paga anche in bitcoin: Ritorna il vero marchio di fabbrica di Popmove: la condivisione… - the_hurry : Abbiamo raggiunto tanti traguardi ma non ci fermiamo qui. La rivoluzione dell' #automotive continua con il noleggio… - bitcoin_btc_yes : RT @fleetimenews: POPMOVE: il primo noleggio con rata decrescente che si paga in Bitcoin #POPMOVE #noleggio #carsharing #Bitcoin #cryptova… - fleetimenews : POPMOVE: il primo noleggio con rata decrescente che si paga in Bitcoin #POPMOVE #noleggio #carsharing #Bitcoin… - solomotori : Popmove, noleggio con rata decrescente: si paga in bitcoin -