Perché Blinken incontra i membri del G7 allargato (Di lunedì 3 maggio 2021) La sfida ai cambiamenti climatici, la lotta al Covid, le questioni condivise sul piano della sicurezza. Il segretario di Stato statunitense dedica i primi incontri di oggi, lunedì 3 maggio, agli omologhi di Corea del Sud, Giappone e India. Anthony Blinken è a Londra per partecipare alla ministeriale del G7, a cui (per volere più che altro di Washington) sono stati inviati anche i capi della diplomazia di Seul e Nuova Delhi – e Canberra. La riunione (o le riunioni) sono la rappresentazione di come il Gruppo dei Sette guardi con sempre maggiore attenzione a Est, dove il quadrante Asia-Pacifico (contesto allargato dell’Indo-Pacifico) diventa centrale per fronteggiare le sfide comuni. Una su tutti: l’ascesa della Cina. Come ha anticipato il padrone di casa, il ministro inglese Dominic Raab, quella rappresentata dalla diffusione della disinformazione è il ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) La sfida ai cambiamenti climatici, la lotta al Covid, le questioni condivise sul piano della sicurezza. Il segretario di Stato statunitense dedica i primi incontri di oggi, lunedì 3 maggio, agli omologhi di Corea del Sud, Giappone e India. Anthonyè a Londra per partecipare alla ministeriale del G7, a cui (per volere più che altro di Washington) sono stati inviati anche i capi della diplomazia di Seul e Nuova Delhi – e Canberra. La riunione (o le riunioni) sono la rappresentazione di come il Gruppo dei Sette guardi con sempre maggiore attenzione a Est, dove il quadrante Asia-Pacifico (contestodell’Indo-Pacifico) diventa centrale per fronteggiare le sfide comuni. Una su tutti: l’ascesa della Cina. Come ha anticipato il padrone di casa, il ministro inglese Dominic Raab, quella rappresentata dalla diffusione della disinformazione è il ...

g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken sull'#Afghanistan: 'solo perche' le nostre truppe stanno tornando a casa non significa che ce ne andremo. L… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken sull'#Afghanistan: 'solo perche' le nostre truppe stanno tornando a casa non significa che ce ne andremo. L… - itselisbrus : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken sull'#Afghanistan: 'solo perche' le nostre truppe stanno tornando a casa non significa che ce ne andremo. L… - EnricoTLargana : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken sull'#Afghanistan: 'solo perche' le nostre truppe stanno tornando a casa non significa che ce ne andremo. L… - GabriellaGaro14 : RT @Geopoliticainfo: ????#Blinken sull'#Afghanistan: 'solo perche' le nostre truppe stanno tornando a casa non significa che ce ne andremo. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Blinken Germania accerchiata. Asse Usa - Ue contro il Nord Stream 2 ... numero due della diplomazia statunitense che accompagna il segretario Blinken nel suo viaggio, ha ... Ecco perché continueremo a sostenere con forza che Alexsey Navalny debba essere liberato". Ma da ...

Biden fa la cosa giusta e striglia Erdogan sul genocidio degli armeni ... dagli Stati Uniti al mondo non hanno mai smesso di lottare perché fosse riconosciuto il genocidio. ... Se il capo della diplomazia americana, il Segretario di Stato Tony Blinken, si presenta come ...

Mossad a Washington. Perché Blinken ha incontrato gli 007 israeliani Formiche.net ... numero due della diplomazia statunitense che accompagna il segretarionel suo viaggio, ha ... Eccocontinueremo a sostenere con forza che Alexsey Navalny debba essere liberato". Ma da ...... dagli Stati Uniti al mondo non hanno mai smesso di lottarefosse riconosciuto il genocidio. ... Se il capo della diplomazia americana, il Segretario di Stato Tony, si presenta come ...