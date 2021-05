Omicidio Vannini, attesa oggi la sentenza definitiva (Di lunedì 3 maggio 2021) oggi la Cassazione si pronuncia sulla morte del giovane e dovrà confermare o meno la condanna per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021)la Cassazione si pronuncia sulla morte del giovane e dovrà confermare o meno la condanna per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - redazioneiene : “Sono fiduciosa, spero che finalmente arrivi la giustizia dopo 6 anni”. Questo è l'augurio della mamma di Marco Van… - Peppe30285152 : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Vannini, il padre: 'I Ciontoli hanno sempre mentito' #valeriovannini - AnnaP1953 : RT @matteosalvinimi: Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annullare… -