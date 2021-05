Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) La Cassazione conferma la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell’Omicidio volontario di Marco Vannini. confermate anche le condanne a nove anni e quattro mesi per la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo e ai due figli Federico e Martina Ciontoli. Rigettati tutti i ricorsi delle difese. La sentenza, accolta da un lungo applauso, arriva, dopo quasi quattro ore di camera di consiglio, dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Paolo Antonio Bruno. L’accusa. “Tutti mentirono. Tutti hanno tenuto condotte omissive e reticenti”. È quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Olga Mignolo, nel corso della requisitoria nel processo per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Lala condanna a 14 anni di carcere per Antonio, accusato dell’volontario dite anche lea nove anni e quattro mesi per la moglie di, Maria Pizzillo e ai due figli Federico e Martina. Rigettati tutti i ricorsi delle difese. La sentenza, accolta da un lungo applauso, arriva, dopo quasi quattro ore di camera di consiglio, dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Paolo Antonio Bruno. L’accusa. “Tutti mentirono. Tutti hanno tenuto condotte omissive e reticenti”. È quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale della, Olga Mignolo, nel corso della requisitoria nel processo per ...

redazioneiene : “Sono fiduciosa, spero che finalmente arrivi la giustizia dopo 6 anni”. Questo è l'augurio della mamma di Marco Van… - HuffPostItalia : Omicidio Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli - fanpage : Le parole dei genitori di Marco #Vannini a poche ore dalla decisione della Cassazione. - Radio1Rai : ?? Omicidio Marco #Vannini. La Cassazione conferma le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi p… - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Omicidio #MarcoVannini, la Cassazione conferma le condanne per la famiglia Ciontoli -