'Ndrangheta:beni per 20 mln confiscati a imprenditore (Di lunedì 3 maggio 2021) beni mobili e immobili per oltre 20 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore reggino Emilio Angelo Frascati ritenuto in rapporti di stretta vicinanza con la 'Ndrangheta dalla Dda guidata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021)mobili e immobili per oltre 20 milioni di euro sono statiall'reggino Emilio Angelo Frascati ritenuto in rapporti di stretta vicinanza con la 'dalla Dda guidata ...

OperaFisista : 'Ndrangheta:beni per 20 mln confiscati a imprenditore - Cronaca - ANSA - CN24_tv : Per la Dia è l’imprenditore della ‘ndrangheta reggina: confiscati beni per oltre 20mln #ReggioCalabria… - AnsaCalabria : 'Ndrangheta:beni per 20 mln confiscati a imprenditore. Ritenuto da Dda in rapporto stretta vicinanza con cosche reg… - lametino : `Ndrangheta, beni per 20 milioni confiscati a imprenditore reggino - - reggiotv : La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso dal Tribunale di… -