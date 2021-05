Massimo Ranieri compie 70 anni | «Nessun rimpianto | mi sono divertito troppo a fare l’artista»

(Di lunedì 3 maggio 2021) «Io credo che lassù qualcuno aveva scritto già…», cantavain “Vent’”, vincendo Canzonissima, 50fa. Oggi70 le candeline sulla torta e se “qualcuno” aveva già tracciato il destino di GiCalone, napoletano del Pallonetto di Santa Lucia, lui di suo ce ne ha messo parecchio: talento, volontà, grinta, studio, entusiasmo. Musica leggera, teatro, cinema, televisione affrontati con il gusto della sfida, della scommessa, del rischio. Uno che decide di lasciare una carriera da idolo del pop ancora giovanissimo per buttarsi tra le braccia di grandi registi (da Bolognini a Patroni Griffi, a Strehler) la dice tutta sulla voglia di mettersi in gioco; uno che dopo tanto palcoscenico e set ritorna alla canzone, alla roulette dei festival, ai concerti (“le serate” le ...

RaiRadio2 : Buon Compleanno a Massimo Ranieri, 70 anni oggi #3maggio trascorsi tra musica e spettacolo?? - ITERESI1 : Sulle note di Rose Rosse che Amo.. Augurissimi a Massimo Ranieri ?? #Pomeriggio5 - LPace63 : RT @rtl1025: ?? Tanti auguri a #MassimoRanieri, il cantante e attore napoletano oggi compie 70 anni ?? di Ivana Faccioli - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: 'A Rumba de scugnizzi di Massimo Ranieri! Sintonizzati ora. - SherlockBrett89 : Tantissimi auguri Giò. Buon compleanno a Massimo Ranieri. @_GigiDAlessio_ @SalDaVinci Ragazzi..avete fatto gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

Tanti i successi cheha accumulato nella sua incredibile carriera in tanti campi, dal cantare al recitare, al ballare, a girare film, e molto di più sempre con un grandissimo successo. Oggi che il cantante ..., l'eterno scugnizzo che non si è mai fermato, tra canto, ballo, teatro, cinema, oggi compie 70 anni. La faccia scavata ricorda quella delle antiche maschere dei pulcinella napoletani,...Attese notizie anche su Claudio Ranieri, da discutere la parte economica ma la fumata bianca è questione di giorni ...Il debutto con il nome di Gianni Rock poi i grandi successi "Rose Rosse" e "Perdere l'amore". Musica ma non solo: anche teatro e cinema ...