Magnetoterapia | cos’è | come funziona e quando si può applicare

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021)? In quali casi è possibile ricorrervi? Tutto su questa terapia fisica. Persi intende una terapia fisica che sfrutta i campi magnetici per ottenere effetti benefici sul nostro corpo. Il dibattito scientifico su questo tipo di terapia alternativa è aperto e al momento le prove esistenti sulla sua reale efficacia sono relativamente poche. Tuttavia esiste un consistente numero di esperienze e testimonianze di pazienti che ne ha tratto giovamento. Indicazioni. Laviene applicata in caso di svariate situazioni patologiche o necessitanti di riabilitazioni, quali: Fratture ossee; Flusso ematico insufficiente; Funzioni nervose; Dolore cronico. Leggi anche: Tecarterapia: a cosa serve? Tutto sulla fisioterapia ...