LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Vinales comanda e sfiora quota 100 giri! Valentino Rossi rimane 14° (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 Maverick Vinales non si ferma ed è di nuovo in pista, pronto a tagliare quota 100 giri! Lo spagnolo, dopo la vittoria di Losail 1, ha centrato un quinto posto a Losail 2, quindi 11° a Portimao, prima del 7° posto di ieri. Cerca di ritrovare il bandolo della matassa con una M1 che non sente ancora sua abbastanza. 16.46 Buoni parziali per Joan Mir che chiude il suo 65° giro, senza migliorarsi, quindi Enea Bastianini torna in pista per il 50° giro. 16.43 Tornano in azione Pol Espargarò e Takaaki Nakagami, mentre tornano ai box Iker Lecuona e Alex Marquez. Vinales si ferma dopo la bellezza di 97 tornate! 16.40 Joan Mir torna in pista, al momento è terzo a 431 millesimi da Vinales. Vedremo se in questo run lavorerà sul passo ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Mavericknon si ferma ed è di nuovo in pista, pronto a tagliare100Lo spagnolo, dopo la vittoria di Losail 1, ha centrato un quinto posto a Losail 2, quindi 11° a Portimao, prima del 7° posto di ieri. Cerca di ritrovare il bandolo della matassa con una M1 che non sente ancora sua abbastanza. 16.46 Buoni parziali per Joan Mir che chiude il suo 65° giro, senza migliorarsi, quindi Enea Bastianini torna in pista per il 50° giro. 16.43 Tornano in azione Pol Espargarò e Takaaki Nakagami, mentre tornano ai box Iker Lecuona e Alex Marquez.si ferma dopo la bellezza di 97 tornate! 16.40 Joan Mir torna in pista, al momento è terzo a 431 millesimi da. Vedremo se in questo run lavorerà sul passo ...

