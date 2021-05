Isola dei Famosi 2021 | la polemica di Daniela Martani

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 maggio 2021)rientrata in Italia dopo l’esperienza in Honduras a L’deiè tornata a polemizzare. Nello specifico, dopo aver accusato apertamente la produzione di averla incalzata ad abbandonare il reality spingendola a non accettare di restare su Playa Esperanza,ora se l’è presa con il social media manager che gestisce i social de L’dei. Gli annunci sui social de L’Da due puntate a questa parte, infatti, i social de L’deiannunciano anzitempo gli ospiti che saranno in studio. Lo hanno fatto con Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez e Giovanni Ciacci la scorsa settimana e anche con Elisa Isoardi e Drusilla Gucci che approderanno in studio nella ...