Inter | regalo di Conte alla squadra | altri due giorni di riposo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Con lo scudetto matematicamente in tasca, Antonioha concessoduediL’si gode lo Scudetto. I nerazzurri, dopo la vittoria di Crotone, avevano fissato la ripresa degli allenamenti per la giornata di oggi, ma il tecnico Antonioha concesso due nuovidi. L’allenatore dell’permetterà quindiformazione nerazzurra di godersi la meritata festa per la conquista del tricolore. La ripresa è posticipata a mercoledì, dove i nerazzurri metteranno ufficialmente nel mirino la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.