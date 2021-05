Insulti omofobi a Milano per due TikToker perché indossavano lo smalto (Di martedì 4 maggio 2021) William Lapresa e Andrea Fratino, due TikToker molto amati dai giovanissimi, sono stati vittime di un’aggressione a sfondo omofobo perché beccati in centro a Milano con lo smalto sulle unghie. A parlare è stato William – che con suo fratello ha partecipato alla prima edizione de La Caserma – e che, nonostante sia etero, si è dovuto beccare alcuni Insulti omofobi solo perché aveva lo smalto. “Me ne sarei potuto stare tranquillo e far scorrere, ma sapete perché non lo faccio? perché se non si inizia a denunciare pubblicamente queste cose, passerà il messaggio che è normale essere insultati per lo smalto, che è normale essere insultati perché si fanno i TikTok e che è normale ricevere ... Leggi su biccy (Di martedì 4 maggio 2021) William Lapresa e Andrea Fratino, duemolto amati dai giovanissimi, sono stati vittime di un’aggressione a sfondo omofobobeccati in centro acon losulle unghie. A parlare è stato William – che con suo fratello ha partecipato alla prima edizione de La Caserma – e che, nonostante sia etero, si è dovuto beccare alcunisoloaveva lo. “Me ne sarei potuto stare tranquillo e far scorrere, ma sapetenon lo faccio?se non si inizia a denunciare pubblicamente queste cose, passerà il messaggio che è normale essere insultati per lo, che è normale essere insultatisi fanno i TikTok e che è normale ricevere ...

