Incidente mortale sulla Salaria | due veicoli coinvolti | strada chiusa

(Di lunedì 3 maggio 2021). A causa di un grave sinistro è stato temporaneamente interdetto il transitostatale 4 “” all’altezza del km 20, tra Settebagni e Monterotondo Scalo (RM). L’, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto duecausando il decesso di una persona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento. Gli operatori sono al lavoro per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

