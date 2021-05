Il divario digitale mette fuori gioco i bambini del Sud e delle periferie

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 maggio 2021) La pandemia ha messo in evidenza vecchie fragilità, personali e sociali. E ne ha fatte emergere di nuove. I divari digitali, tra gli altri. Che diventano rapidamente, se non affrontati e bloccati, divari di istruzione, lavoro, reddito, partecipazione, cittadinanza. C’è un dato particolare, su cui vale la pena riflettere: nel Mezzogiorno, un bambino e una bambina, una ragazza e un ragazzo su tre non hanno né un Pc né un tablet (sono per l’esattezza il 34%, secondo dati della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno). Sono dunque tagliatidal mondorelazioni digitali, dal web e, ovviamente, proprio in questi tempi oramai lunghi di chiusure e restrizioni, sono stati messi ai margini della scuola: niente computer, niente didattica a distanza. Il quadro è ancora più grave se si considerano pure le carenze...