Il Cagliari regala la maglia a Fiammetta, la bimba che fa la Dad fra le capre (Di lunedì 3 maggio 2021) una di noi 03 maggio 2021 16:37 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 maggio 2021) una di noi 03 maggio 2021 16:37 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...

Vinc1955 : RT @Agenzia_Ansa: Il Cagliari Calcio ha regalato la maglia personalizzata della squadra a Fiammetta, la bambina che fa la Dad in un alpegg… - marcovarini : Il regalo del @CagliariCalcio alla piccola Fiammetta.... ???Mio pezzo per #DDD #storie #cagliari #serieA #DAD - Ilarioforjuve : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Il #Cagliari regala la maglia a Fiammetta Melis, la bimba che fa dad tra le capre in Trentino - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Il #Cagliari regala la maglia a Fiammetta Melis, la bimba che fa dad tra le capre in Trentino - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il Cagliari Calcio ha regalato la maglia personalizzata della squadra a Fiammetta, la bambina che fa la Dad in un alpegg… -