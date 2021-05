Flavio Insinna torna in “Don Matteo”? La suggestione (Di lunedì 3 maggio 2021) Flavio Insinna potrebbe tornare a vestire i panni del capitano dei Carabinieri Anceschi nella tredicesima stagione di “Don Matteo” La messa in onda è prevista su Raiuno per il prossimo anno, e le riprese dovrebbero partire a breve dividendosi tra Roma e Spoleto. La tredicesima stagione di “Don Matteo”, tuttavia, catalizza già l’attenzione degli appassionati di serial italiani, perchè potrebbe segnare il ritorno in grande stile di un personaggio amatissimo: il capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna. La suggestione, non ancora corroborata da conferme ufficiali, è stata lanciata da Bubino Blog: Insinna, oggi padrone di casa de L’eredità, tuttavia non ha mai nascosto di essere molto legato al personaggio di Anceschi (a ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021)potrebbere a vestire i panni del capitano dei Carabinieri Anceschi nella tredicesima stagione di “Don” La messa in onda è prevista su Raiuno per il prossimo anno, e le riprese dovrebbero partire a breve dividendosi tra Roma e Spoleto. La tredicesima stagione di “Don”, tuttavia, catalizza già l’attenzione degli appassionati di serial italiani, perchè potrebbe segnare il ritorno in grande stile di un personaggio amatissimo: il capitano Anceschi interpretato da. La, non ancora corroborata da conferme ufficiali, è stata lanciata da Bubino Blog:, oggi padrone di casa de L’eredità, tuttavia non ha mai nascosto di essere molto legato al personaggio di Anceschi (a ...

