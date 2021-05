Epic Games contro Apple, il processo inizia oggi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 3 maggio 2021) inizia oggi il processo di Epic Games contro Apple, un confronto legale che probabilmente avrà grosse ripercussioni sull’intera industria dei videogiochi.. inizia oggi il processo che vede confrontarsi Epic Games e Apple e che rischia di cambiare il volto dell’industria videoludica, quantomeno lato mobile. L’interesse generale è così grande che sui social si stanno scambiando anche i riferimenti per poter assistere in diretta all’apertura. to join the Epic Games vs. Apple Trial phone call:Dial-In Number: 1 (877) 336-1839Access Code: 9403112Additional Line (first 2 days of trial and as needed):Dial-In Number: 1 (877) ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 3 maggio 2021)ildi, un confronto legale che probabilmente avrà grosse ripercussioni sull’intera industria dei videogiochi..ilche vede confrontarsie che rischia di cambiare il volto dell’industria videoludica, quantomeno lato mobile. L’interesse generale è così grande che sui social si stanno scambiando anche i riferimenti per poter assistere in diretta all’apertura. to join thevs.Trial phone call:Dial-In Number: 1 (877) 336-1839Access Code: 9403112Additional Line (first 2 days of trial and as needed):Dial-In Number: 1 (877) ...

