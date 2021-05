Dati di vendita britannici, risultati per i videogiochi del 02/05/21 (Di lunedì 3 maggio 2021) Il mese di aprile si chiude con il trionfo di New Pokémon Snap su Returnal: ecco i Dati di vendita per i videogiochi dal Regno Unito Anche per questa settimana abbiamo nuovi Dati di vendita dal Regno Unito, e tra i videogiochi più venduti abbiamo New Pokémon Snap a dominare. Il titolo per Nintendo Switch ha venduto quattro volte tanto il predecessore, che debuttò al nono posto nel settembre del 2000. Sebbene il gioco originale beneficiasse del pieno della Pokémania, uscì per Nintendo 64, che tra i britannici faticò molto a spopolare (appena un milione e mezzo di N64, mentre PS1 piazzò cinque milioni e quattrocentomila console). Lo status di gioco cult ha fatto del suo seguito una vera bomba, grazie al maggior successo della nuova console che lo ospita. I ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 maggio 2021) Il mese di aprile si chiude con il trionfo di New Pokémon Snap su Returnal: ecco idiper idal Regno Unito Anche per questa settimana abbiamo nuovididal Regno Unito, e tra ipiù venduti abbiamo New Pokémon Snap a dominare. Il titolo per Nintendo Switch ha venduto quattro volte tanto il predecessore, che debuttò al nono posto nel settembre del 2000. Sebbene il gioco originale beneficiasse del pieno della Pokémania, uscì per Nintendo 64, che tra ifaticò molto a spopolare (appena un milione e mezzo di N64, mentre PS1 piazzò cinque milioni e quattrocentomila console). Lo status di gioco cult ha fatto del suo seguito una vera bomba, grazie al maggior successo della nuova console che lo ospita. I ...

Reality_House : L’elenco completo delle certificazioni #fimi #fimiawards è qui ???? - kingoftheheart : @AlessandraOdri Dobbiamo capire i cantanti, gli attori e la gente dello spettacolo, siamo in un periodo di crisi! G… - Nicco2D : @XRays_Insider Finchè la stampa punta tutta l'attenzione sugli scatoli di plastica e i loro dati di vendita è logic… - sognoesquivel : @psychovaleria - hai spedito (andando in un centro Ups) ti vengono dati i soldi del prodotto che hai messo in vendi… - LucioMM1 : @nigroa08 @GiovaQuez Nessun decesso extra under 60 in italia nel 2020, e under 45 sotto i minimi di sempre, quindi… -