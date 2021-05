Dalla Svezia con furore (Di lunedì 3 maggio 2021) Se sei un miliardario europeo, cinese o russo, è difficile resistere alla tentazione di comprare una squadra di calcio. I colleghi americani comprano le squadre di basket Nba o quelle di football Nfl, ma per gli altri l’ambizione principale è un club calcistico, preferibilmente inglese: ci sono caduti tutti, dagli oligarchi russi agli emiri del golfo. Dunque il fatto che lo svedese Daniel Ek, fondatore e ceo di Spotify, abbia intenzione di comprarsi l’Arsenal assieme a un gruppo di ex giocatori famosi come Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, non è particolarmente notevole: miliardario europeo compra squadra di calcio, sai che sorpresa. Eppure la notizia almeno un po’ sorprendente lo è davvero: se l’affare andasse in porto, Daniel Ek sarebbe probabilmente il primo miliardario europeo compratore di squadra di calcio ad aver fatto i soldi con internet. E l’Europa, di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) Se sei un miliardario europeo, cinese o russo, è difficile resistere alla tentazione di comprare una squadra di calcio. I colleghi americani comprano le squadre di basket Nba o quelle di football Nfl, ma per gli altri l’ambizione principale è un club calcistico, preferibilmente inglese: ci sono caduti tutti, dagli oligarchi russi agli emiri del golfo. Dunque il fatto che lo svedese Daniel Ek, fondatore e ceo di Spotify, abbia intenzione di comprarsi l’Arsenal assieme a un gruppo di ex giocatori famosi come Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, non è particolarmente notevole: miliardario europeo compra squadra di calcio, sai che sorpresa. Eppure la notizia almeno un po’ sorprendente lo è davvero: se l’affare andasse in porto, Daniel Ek sarebbe probabilmente il primo miliardario europeo compratore di squadra di calcio ad aver fatto i soldi con internet. E l’Europa, di ...

