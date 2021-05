Dalla Superluna a Mercurio: tutti con il naso all'insù (Di lunedì 3 maggio 2021) La notte del 26 maggio prepariamoci a osservare la Superluna dell’anno. Mercurio a metà mese sarà al massimo della visibilità Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) La notte del 26 maggio prepariamoci a osservare ladell’anno.a metà mese sarà al massimo della visibilità

dostalova_j : RT @AlbaTaish: Buona giornata?? Siamo in #zonagialla ma sarà “rosa” la prima #Superluna del 2021 che illuminerà questa notte #26aprile Per l… - VideoAndria : #andria: Puglia: ecco lo spettacolo della Superluna rosa, distanza minima dalla - Mustapha1508 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: occhi al cielo questa sera! #SuperLunaRosa #SuperLuna - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: In Italia la #Superluna rosa potrà essere ammirata dal crepuscolo di oggi: la posizione della Luna piena coincide con l’… - GraziaGiannetti : RT @ultimenotizie: In Italia la #Superluna rosa potrà essere ammirata dal crepuscolo di oggi: la posizione della Luna piena coincide con l’… -