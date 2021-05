Covid, malattia più grave in pazienti malnutriti o obesi: studio Gemelli (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Il Covid è più grave se il paziente è malnutrito o obeso. Lo dimostra una review, pubblicata su ‘Nutrients’, condotta dai ricercatori del Policlinico Gemelli – Università Cattolica di Roma, dalla quale emerge in particolare che uno stato di malnutrizione rappresenta uno degli elementi cruciali alla base di un decorso più lungo e complicato della malattia o di morte per Covid-19. Ma a preoccupare gli esperti è anche e soprattutto l’obesità che aumenta di 6 volte il rischio di mortalità da Covid e quello di intubazione e aumenta inoltre il rischio di ricovero di 2,6 volte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – Ilè piùse il paziente è malnutrito o obeso. Lo dimostra una review, pubblicata su ‘Nutrients’, condotta dai ricercatori del Policlinico– Università Cattolica di Roma, dalla quale emerge in particolare che uno stato di malnutrizione rappresenta uno degli elementi cruciali alla base di un decorso più lungo e complicato dellao di morte per-19. Ma a preoccupare gli esperti è anche e soprattutto l’tà che aumenta di 6 volte il rischio di mortalità dae quello di intubazione e aumenta inoltre il rischio di ricovero di 2,6 volte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

