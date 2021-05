Covid | Inter ed eventi superdiffusori Qual è il vero rischio di contagio

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - wireditalia : Come possiamo chiedere agli italiani dei sacrifici se ogni volta il calcio, e solo il calcio, passa sopra ogni rego… - capuanogio : ?? Scudetto #Inter, la festa sbagliata (e l'allarme dei mesi scorsi ignorato) - peppe844 : RT @Corriere: ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - Antonio21556051 : Quanti contaminati si devono innalzare all'altare del covid a causa dei festeggiamenti Inter. E quanta ansia per pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inter

Corriere della Sera

... perché il 6 gennaio di 4 mesi fa i rossoneri erano primi in classifica a +1 sull'. Senza ... Leao prima punta al posto di Ibra, Bennacer e Saelemaekers infortunati, Rebic out a causa del. ...Nel febbraio 2020 non si sapeva quasi nulla di- 19, il contagio tra gli spalti e al bar è ... E i tifosi dell'tutto erano fuorché distanziati . E soprattutto urlavano : due circostanze che ...E' meraviglioso vincere essendo l'eccezione e non la regola, noi l'angelo e la Juventus il diavoloRoma, 3 mag. Finalmente, dopo dieci anni, si può dire che si riaccendono le luci a San Siro, quello di ...”É stata una manifestazione che, in quei termini, non aveva senso. Mi dispiace perché coinvolge le persone con le quali condivido una passione". ha dichiarato Massimo Galli ...