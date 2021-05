Covid: Confindustria Lombardia, 'decidere tempistiche vaccini in azienda' (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Le imprese della Lombardia vogliono avere tempi certi sull'avvio delle vaccinazioni nelle aziende. Lo fa presente Confindustria Lombardia in una nota. "Per le imprese adesso è fondamentale avere risposte e tempistiche certe sulla possibilità di dare il via ai propri piani vaccinali e assicurare così la salute dei propri collaboratori, guardando al futuro con fiducia. L'industria lombarda è pronta. Ora servono i vaccini", sottolinea in una nota il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. "Oltre 1.400 aziende lombarde, a testimonianza dell'importante ruolo sociale che esse svolgono sul territorio, si sono già messe a disposizione per effettuare nelle fabbriche le vaccinazioni dei lavoratori, nel rispetto delle priorità dettate ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Le imprese dellavogliono avere tempi certi sull'avvio delle vaccinazioni nelle aziende. Lo fa presentein una nota. "Per le imprese adesso è fondamentale avere risposte ecerte sulla possibilità di dare il via ai propri piani vaccinali e assicurare così la salute dei propri collaboratori, guardando al futuro con fiducia. L'industria lombarda è pronta. Ora servono i", sottolinea in una nota il presidente di, Marco Bonometti. "Oltre 1.400 aziende lombarde, a testimonianza dell'importante ruolo sociale che esse svolgono sul territorio, si sono già messe a disposizione per effettuare nelle fabbriche le vaccinazioni dei lavoratori, nel rispetto delle priorità dettate ...

