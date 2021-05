Coronavirus | spostamenti all' estero | quarantene | tamponi e divieti

(Di lunedì 3 maggio 2021) Viaggiare verso l'e verso l'Italia è possibile per molti Paesi ma con notevoli limitazioni dovute al Covid che cambiano a seconda della destinazione o della provenienza

Nello stesso tempo, l'emergere delle preoccupanti varianti delha portato la ...membri di prendere delle misure rapide e temporanee per limitare allo stretto necessario glidai ...Nello stesso tempo, l'emergere delle preoccupanti varianti delha portato la ...membri di prendere delle misure rapide e temporanee per limitare allo stretto necessario glidai ...Gran Bretagna al 3 maggio registra 1 morto da Covid e 25% popolazione vaccinato con due dosi. Italia 256 vittime e 10% vaccinati.Quarantena viaggi estero quali sono i paesi per cui è necessario fare la quarantena? Ecco l'elenco completo degli stati UE e extra UE ...