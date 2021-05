Accuse di stupro contro Ciro Grillo e gli amici | la denuncia della vittima ai carabinieri di Milano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il verbale di S.J., la ragazza stuprata in Sardegna dai quatto giovani genovesi. "Gli ho detto di smetterla, non mi sentivo bene"

... dopo il video in cui Beppe Grillo difende il figlio Ciro dalledie se la prende con la presunta vittima? "Quel video mi ha molto colpito, prima di tutto da donna. Non c'è amarezza di ...... il 44enne tedesco Christian Brueckner , è stato incriminato per un secondo. L'uomo, già in ... ed ha a suo carico anchedi contatti sessuali con giovani ragazzine.«Mi tenevano ferma su un letto matrimoniale e mi hanno costretta a 6 0 7 rapporti», inizia così il racconto di Silvia, la studentessa di Milano, che accusa Ciro Grillo, ...Dopo la denuncia di febbraio scorso, Esmé Bianco passa alle vie legali e intenta causa a Marilyn Manson per stupro, abusi e tratta di esseri umani ...