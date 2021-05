Una stazione spaziale dedicata a Michael Collins? (Di domenica 2 maggio 2021) Abbiamo tutti appreso la triste notizia della morte dell’astronauta Michael Collins, che camminò nello spazio ma mai sulla Luna. Oggi un gruppo di scienziati vorrebbe ribattezzare con il suo nome una stazione spaziale. Ribattezzare una stazione spaziale? Per fare questo, è stata aperta una raccolta firme e una petizione su Change.org, di cui vi linkerò Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Abbiamo tutti appreso la triste notizia della morte dell’astronauta, che camminò nello spazio ma mai sulla Luna. Oggi un gruppo di scienziati vorrebbe ribattezzare con il suo nome una. Ribattezzare una? Per fare questo, è stata aperta una raccolta firme e una petizione su Change.org, di cui vi linkerò

cheroverthemoon : Rendiamoci conto che questa gente non verrà mai multata, mentre io ho rischiato di prendere una multa in stazione(v… - davideee249 : @Francesco_2525 @MercurioPsi Si, quelli 43xx-44xx-45xx non trasmettono dati, mentre le ultime arrivate 24xx-25xx e… - zebragialla_ : RT @LT91UPDATESIT: ??| Louis ad una stazione di servizio ad Amsterdam – 2 maggio 2013. via 18MonthsUpdates - giusbartu : RT @shineelite2: @fattoquotidiano Sa,cara Casellati,qualche giorno fa ho visto postata la foto di una signora che aspettava il treno per to… - BreakingItalyNe : AFGHANISTAN: Incendio partito da un'autocisterna in un parcheggio vicino una stazione di servizio nel distretto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Una stazione Corniolino, finisce nella scarpata con la moto. Grave 52enne ...il muretto di protezione lungo la strada ed è precipitato nella scarpata sottostante per una ... l'ambulanza di Santa Sofia, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco e l'elicottero 118 di ...

Camigliatello Silano, cade da cavallo: salvato da Soccorso Alpino ...ad una caduta da cavallo a Croce di Magara, nei pressi di Camigliatello Silano. Il fatto è accaduto in località Fallistro. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione ...

Covid: test rapidi gratuiti in stazione Cagliari dal 15/5 Agenzia ANSA Una stazione spaziale dedicata a Michael Collins? Siamo tutti al corrente della scomparsa di Michael Collins. Ebbene, una petizione vorrebbe dare il suo nome ad una stazione spaziale.

Eremo di San Venanzio: dispersa una 61enne, ricerche in corso Stava camminando con la sorella lungo un sentiero vicino l’Eremo di San Venanzio, a Raiano (Aq), quando ad un tratto si è allontanata, facendo ...

...il muretto di protezione lungo la strada ed è precipitato nella scarpata sottostante per... l'ambulanza di Santa Sofia, il Soccorso Alpino e Speleologico,Monte Falco e l'elicottero 118 di ......adcaduta da cavallo a Croce di Magara, nei pressi di Camigliatello Silano. Il fatto è accaduto in località Fallistro. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli operatori della...Siamo tutti al corrente della scomparsa di Michael Collins. Ebbene, una petizione vorrebbe dare il suo nome ad una stazione spaziale.Stava camminando con la sorella lungo un sentiero vicino l’Eremo di San Venanzio, a Raiano (Aq), quando ad un tratto si è allontanata, facendo ...