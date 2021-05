Uccide la fidanzata e la fa a pezzi | la ricostruzione è terrificante

(Di domenica 2 maggio 2021) Macabra scoperta a Bologna: il corpo di una donna è stato ritrovato fatto ain un cassonetto alla periferia della città. Indagano i carabinieri Si tratterebbe dell’ennesimo caso di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Si cercheranno riscontri a quella che, allo stato delle cose, sembra la spiegazione del caso: un uomo che ha ucciso la, ha inferito sul suo corpo, poi ha deciso di uccidersi. Se qualche ...Le violenze delloYouTuber russo Stas ReeFlay sullauccisa Secondo l'autopsia aveva riportato un 'trauma cranio cerebrale' e presentava 'ematomi multipli sul viso ed emorragie dei tessuti ...Gli inquirenti starebbero seguendo la pista dell’omicidio-suicidio. Sparita dopo una serata trascorsa fuori è stata ritrovata a pezzetti in un cassonetto. Bologna, uccide la ra ...Dramma a Bologna, il corpo di una donna di 31 anni è stato ritrovato fatto a pezzi in un cassonetto di periferia. Poco prima, la polizia aveva ritrovato quello del fidanzato in casa sua. Secondo gli i ...