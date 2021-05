Trionfo Ducati a Jerez | a Miller la gara e a Bagnaia la classifica Crollo Quartararo | Rossi non c’è

Leggi su sportface

(Di domenica 2 maggio 2021) Spettacolo acon il quarto GP stagionale del Motomondiale. Lain Spagna termina col sorriso in casa, visto che a vincere è un super Jack, commosso dopo aver tagliato il traguardo e forse tornato ai suoi livelli, tenendo alle spalle il solito strabordante Pecco, che al tempo stesso è ora il nuovo leader dellapiloti. Borgo Panigale in festa, dunque, così come tutta Italia per questa doppietta della moto costruita nel Bel Paese. E c’è spazio anche per un altro podio italico, quello di Franco Morbidelli che porta la Petronas in terza posizione. E’ l’unica soddisfazione per la Yamaha altrimenti oggi disastrosa. Già, visto che Fabiodopo la pole e i primi due terzi didominati, comincia pian piano ...