(Di domenica 2 maggio 2021) Bruxelles, 2 mag. - (Adnkronos) - Lo scrittore belga, conosciuto per i suoicon il commissarioVan In e il sostituto procuratore Hannelore Martens come protagonisti principali, èsabato 1 maggio in un ospedale di Bruges all'età di 68 anni. Da tempo soffriva di un cagionevole stato di salute, dovuto prima a ripetuti problemi cardiaci e da oltre un anno a un'insufficienza polmonare. Nel 2018 aveva fondato una sua casa editrice,Nv, che ha diffuso la notizia della scomparsa. Nato come Pierreslag a Bruges il 3 aprile 1953, è stato precettore, fotografo, commerciante di vini, venditore di granaglie e cereali, custode di una basilica, impiegato in un'impresa tessile e lavoratore stagionale per la ...

TV7Benevento : Scrittori: è morto Pieter Aspe, autore fiammingo di romanzi polizieschi... - starkleila : @xlokialmighty HAI RAGIONE. unico sopravvissuto perché non morto ma rovinato anche lui. letterlemte secondo me gli… - TV7Benevento : **Scrittori: è morto Jason Matthews, autore del thriller bestseller 'Red Sparrow'**... - TV7Benevento : Scrittori: è morto Hafid Bouazza, autore di romanzi onirici sulla realtà dell'emigrazione... - Liberidiscriver : Carbonio editore mi ha mandato due libri di Sadeq Hedayat, uno dei più importanti scrittori iraniani morto a Parigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori morto

OlbiaNotizie

... facevano parte degli archivi dell'editore Bernard de Fallois,nel 2018, ereditati dalla ... Se ci sono più persone che scrivono rispetto a quanti leggono, è normale che le scuole per......sedici anni pare che Milva facesse le prove per le sue esibizioni in un magazzino di casse da... nella mia testa è solo Milva ad apparire, non i poeti di corte, non glioperai o ...Bruxelles, 2 mag. – (Adnkronos) – Lo scrittore belga Pieter Aspe, conosciuto per i suoi romanzi polizieschi con il commissario Pieter Van In e il sostituto procuratore Hannelore Martens come protagoni ...Il 5 maggio saranno 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte avvenuta in esilio, nell'isola di Sant'Elena, dove l'imperatore è sepolto.