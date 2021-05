Quando Fedez cantava su Tiziano Ferro: “Ha mangiato più wurstel che crauti…” (Di domenica 2 maggio 2021) Alla lista di frasi omofobe letta da Fedez dal palco del Primo Maggio in tanti, soprattutto da parte della Lega, hanno replicato rinfacciandogli il testo di una canzone del 2011, “Tutto il contrario”, in cui ci sono rime dedicate a Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina subisce uno sfottò non proprio gentile da parte di Fedez. Ecco i versi che lo riguardano: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing/Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/”Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”. Tiziano Ferro parlò di atto di bullismo nei suoi confronti, le scuse di Fedez Tiziano Ferro aveva parlato di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 maggio 2021) Alla lista di frasi omofobe letta dadal palco del Primo Maggio in tanti, soprattutto da parte della Lega, hanno replicato rinfacciandogli il testo di una canzone del 2011, “Tutto il contrario”, in cui ci sono rime dedicate a. Il cantautore di Latina subisce uno sfottò non proprio gentile da parte di. Ecco i versi che lo riguardano: “Mi interessa cheabbia fatto outing/Ora so che hapiùche crauti/Si era presentato in modo strano con Cristicchi/”Ciao sono, non è che me lo ficchi?”.parlò di atto di bullismo nei suoi confronti, le scuse diaveva parlato di ...

