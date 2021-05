Pio e Amedeo, perché lo sketch sul politicamente corretto non ci è piaciuto (Di domenica 2 maggio 2021) Non esistono modi facili per affrontare un argomento spinoso, ma esiste la possibilità di scegliere se farlo o meno. Se decidi però di esporti, devi farlo bene. Venerdì 30 aprile, durante l’ultima puntata di Felicissima Sera, programma apprezzatissimo da molti telespettatori, Pio e Amedeo hanno deciso di esporsi dicendo la loro sulla libertà di espressione, credendo in qualche modo di fare qualcosa che nessuno era riuscito a fare mai. Il punto, però, è che andare contro corrente spesso vuol dire andare contro la massa, prendere posizioni scomode, fare parte di quei pochi che la pensano diversamente. Siamo sicuri che loro, con il loro monologo dove tiravano in causa razzismo, omofobia e il politicamente corretto, questo lo abbiano fatto veramente? Pio e Amedeo: “Contano le intenzioni”. Allora proviamo ad analizzare i ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Non esistono modi facili per affrontare un argomento spinoso, ma esiste la possibilità di scegliere se farlo o meno. Se decidi però di esporti, devi farlo bene. Venerdì 30 aprile, durante l’ultima puntata di Felicissima Sera, programma apprezzatissimo da molti telespettatori, Pio ehanno deciso di esporsi dicendo la loro sulla libertà di espressione, credendo in qualche modo di fare qualcosa che nessuno era riuscito a fare mai. Il punto, però, è che andare contro corrente spesso vuol dire andare contro la massa, prendere posizioni scomode, fare parte di quei pochi che la pensano diversamente. Siamo sicuri che loro, con il loro monologo dove tiravano in causa razzismo, omofobia e il, questo lo abbiano fatto veramente? Pio e: “Contano le intenzioni”. Allora proviamo ad analizzare i ...

