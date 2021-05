Perugia in serie B: è festa in tutta l’Umbria (Di domenica 2 maggio 2021) “Vive congratulazioni alla squadra del Perugia, all’allenatore Caserta e alla società guidata dal presidente Santopadre per aver raggiunto questo grande traguardo ed i migliori auguri per la stagione che verrà”. Lo ha detto l’assessore regionale allo sport, Paola Agabiti, al termine della partita del Perugia contro il FeralpiSalò. “Oggi si festeggia insieme ai tifosi il ritorno della squadra in serie B, nella consapevolezza che questa non è solo una grande giornata per lo sport perugino, ma per tutta la comunità regionale che in una sola stagione sportiva riporta in serie B le due principali realtà calcistiche della regione”. Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 maggio 2021) “Vive congratulazioni alla squadra del, all’allenatore Caserta e alla società guidata dal presidente Santopadre per aver raggiunto questo grande traguardo ed i migliori auguri per la stagione che verrà”. Lo ha detto l’assessore regionale allo sport, Paola Agabiti, al termine della partita delcontro il FeralpiSalò. “Oggi si festeggia insieme ai tifosi il ritorno della squadra inB, nella consapevolezza che questa non è solo una grande giornata per lo sport perugino, ma perla comunità regionale che in una sola stagione sportiva riporta inB le due principali realtà calcistiche della regione”.

