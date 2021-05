Napoli-Cagliari | Gattuso dirama la lista dei convocati

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - DiMarzio : #Napoli, le probabili scelte di #Gattuso per il match contro il #Cagliari - sscnapoli : ?? | #NapoliCagliari sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna. ?? - cn1926it : Verso #NapoliCagliari, le ultime in casa rossoblu: #Semplici ha diversi dubbi - Calcio_Casteddu : #NapoliCagliari, i convocati di Gennaro #Gattuso - #CalcioCasteddu #CagliariCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

E' uno degli attaccanti più amati in Italia ed ha vestito le maglie di. Gianfranco Zola ai microfoni di Sky ha parlato del match tra campani e sardi.è una sfida che le due squadre giocheranno con obiettivi diversi. Ilha ...Nel primo pomeriggio, alle 15, sono tre gli incontri in cartellone:(Sky Sport Serie A, al racconto Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini), Sassuolo - Atalanta (Sky Sport 253, Riccardo ...Napoli-Cagliari alle ore 15 allo Stadio Maradona. Dirige il match l’arbitro Fabbri di Ravenna. I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrah ...Voci di mercato per Hysaj, il terzino albanese non rinnoverà con il Napoli ed entra nel mirino dell'Atletico Madrid a parametro zero.