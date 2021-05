Masters 1000 Madrid 2021: programma e orari di lunedì 3 maggio con Fognini (Di domenica 2 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 di Madrid 2021, per quanto concerne la giornata di lunedì 3 maggio. Di scena lo scontro tra Fabio Fognini e Carlos Taberner, dal quale uscirà l’avversario di Matteo Berrettini al secondo turno. Di scena anche il prodigioso talento iberico Carlos Alcaraz, il quale dovrà vedersela con l’esperto Adrian Mannarino. Di seguito la programmazione completa del 3 maggio, valevole per il primo turno dell’evento spagnolo. ORDINE DI GIOCO Masters 1000 Madrid 2021 (3 maggio) MANOLO SANTANA STADIUM dalle ore 11.00 – L. Harris vs (13) Dimitrov a seguire – Mannarino vs (WC) ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco deldi, per quanto concerne la giornata di. Di scena lo scontro tra Fabioe Carlos Taberner, dal quale uscirà l’avversario di Matteo Berrettini al secondo turno. Di scena anche il prodigioso talento iberico Carlos Alcaraz, il quale dovrà vedersela con l’esperto Adrian Mannarino. Di seguito lazione completa del 3, valevole per il primo turno dell’evento spagnolo. ORDINE DI GIOCO(3) MANOLO SANTANA STADIUM dalle ore 11.00 – L. Harris vs (13) Dimitrov a seguire – Mannarino vs (WC) ...

