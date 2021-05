LIVE Moto2 | GP Spagna in DIRETTA | bandiera rossa! Sessione sospesa per una caduta di Vietti

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 9.03 In precedenza anche Lorenzo Baldassarri aveva saggiato la ghiaia di Jerez.. A very early trip to the gravel for @7balda! Rider OK, just mildly annoyed ##SpanishGP pic.twitter.com/ISBNMc2Prn — MotoGP (@MotoGP) May 2, 2021 9.02 Ecco le immagini della spettacolarediRed Flag This crash from Celestinobrings a half to warm up! Rider OK! ##SpanishGP pic.twitter.com/7MBy0MrI07 — MotoGP (@MotoGP) May 2, 2021 9.01Lavieneperchè la moto diha distrutto gli ...