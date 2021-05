Lazio, poker col brivido al Genoa: e la corsa Champions continua (Di domenica 2 maggio 2021) Lazio, il sogno continua, ma che brividi! La squadra di Simone Inzaghi, all'Olimpico stende il Genoa 4 - 3 dopo essere stata avanti 4 - 1. E resta agganciata al treno Champions: in classifica è sesta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 maggio 2021), il sogno, ma che brividi! La squadra di Simone Inzaghi, all'Olimpico stende il4 - 3 dopo essere stata avanti 4 - 1. E resta agganciata al treno: in classifica è sesta ...

DAZN_IT : Correa in stato di grazia ?? La Lazio fa il poker ?? #LazioGenoa #DAZN - RaiSport : La #Lazio cala il poker e affonda il #Genoa I biancocelesti vincono 4-3 col brivido nel finale #calcio #SerieA Leg… - RichardRoque95 : RT @DAZN_IT: Correa in stato di grazia ?? La Lazio fa il poker ?? #LazioGenoa #DAZN - sportal_it : Poker Lazio con il brivido: Inzaghi ancora in corsa per la Champions - sportli26181512 : Lazio, poker col brivido al Genoa: e la corsa Champions continua: Lazio, poker col brivido al Genoa: e la corsa Cha… -