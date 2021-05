L’attacco di Fedez è andato a segno: il suo discorso è diventato virale su tutte le piattaforme. E Salvini non regge il confronto (Di domenica 2 maggio 2021) È una cavalcata. Che Fedez avesse qualche familiarità con i social si poteva già intuire. I suoi esordi sono stati su YouTube, con una serie di video autoprodotti. La sua consacrazione su Instagram, dove ha oltre 12 milioni di follower. La sua ultima primavera su Twitch, piattaforma in cui è arrivato da poco ma con cui è riuscito a inserirsi senza troppe difficoltà nella community di streamer italiani. Con il suo intervento sul palco del Primo Maggio la sua eco sui social è arrivata a un altro livello. È stato un attacco senza precedenti alla Lega, finora regina politica dei social. Il messaggio di Fedez sul ddl Zan ha attraversato tutti i media: è partito dalla televisione e poi è rimbombato su tutte le piattaforme social. Matteo Salvini non ha potuto fare molto per fermarlo, nonostante negli ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) È una cavalcata. Cheavesse qualche familiarità con i social si poteva già intuire. I suoi esordi sono stati su YouTube, con una serie di video autoprodotti. La sua consacrazione su Instagram, dove ha oltre 12 milioni di follower. La sua ultima primavera su Twitch, piattaforma in cui è arrivato da poco ma con cui è riuscito a inserirsi senza troppe difficoltà nella community di streamer italiani. Con il suo intervento sul palco del Primo Maggio la sua eco sui social è arrivata a un altro livello. È stato un attacco senza precedenti alla Lega, finora regina politica dei social. Il messaggio disul ddl Zan ha attraversato tutti i media: è partito dalla televisione e poi è rimbombato sulesocial. Matteonon ha potuto fare molto per fermarlo, nonostante negli ...

