Inter, festeggiano i giocatori: Barella con le figlie, stappano Vidal e Lautaro (Di domenica 2 maggio 2021) Festa Scudetto per i giocatori dell'Inter in seguito al pareggio dell'Atalanta a Sassuolo e all'aritmetica conquista del campionato. Festeggiamenti, tuttavia, rigorosamente a casa e resi noti tramite i profili social. Nicolò Barella ha festeggiato con la moglie e le figlie Lavinia e Rebecca in maglia nerazzurra mentre guardano la città dall'alto: "Milano è nerazzurra". Cori, spumante e salti insieme ai famigliari, invece, per Arturo Vidal che posta la sua esultanza mentre era in casa a bordo piscina. Stappa una bottiglia anche Lautaro Martinez che ha passato la giornata al lago con la fidanzata e la piccola figlia. Poi non sono mancati i post degli altri, come Bastoni e Brozovic, i quali hanno condiviso l'immagine scelta dal club nerazzurro per celebrare lo scudetto. SportFace.

