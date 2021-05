"I migranti? Vi devo ricordare una cosa". Conte in riunione con Letta e Bettini. Frase rubata e sconcerto Pd: disastro (Di domenica 2 maggio 2021) Giuseppe Conte ha pronunciato una Frase nel corso di un dibattito con Enrico Letta e Goffredo Bettini che ha freddato tutti i suoi interlocutori. A riportarla è stato Mattia Feltri su La Stampa: “Non è mai successo - ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio - che con un mio governo i porti siano rimasti chiusi, alla fine sono sbarcati tutti anche se, talvolta, dopo qualche giorno”. Tali parole hanno fatto sprofondare in un muto stupore tutte le persone collegate online. “Una scena da non crederci”, l'ha definita Mattia Feltri, che poi ha immaginato cosa avrebbero dovuto rispondere i vari Letta e Bettini, che invece sono rimasti in silenzio. “devo correre alla procura di Palermo”, sono le parole che il giornalista de La Stampa ha messo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Giuseppeha pronunciato unanel corso di un dibattito con Enricoe Goffredoche ha freddato tutti i suoi interlocutori. A riportarla è stato Mattia Feltri su La Stampa: “Non è mai successo - ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio - che con un mio governo i porti siano rimasti chiusi, alla fine sono sbarcati tutti anche se, talvolta, dopo qualche giorno”. Tali parole hanno fatto sprofondare in un muto stupore tutte le persone collegate online. “Una scena da non crederci”, l'ha definita Mattia Feltri, che poi ha immaginatoavrebbero dovuto rispondere i vari, che invece sono rimasti in silenzio. “correre alla procura di Palermo”, sono le parole che il giornalista de La Stampa ha messo in ...

