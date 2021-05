Gigino Esposito | lo “spacciatore” di teatro

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 maggio 2021) di Olga Chieffi All for, ieri sera, sul palcoscenico virtuale de’ Le Cronache, con quanti hanno lavorato cone hanno inteso ricordarlo ad un anno dalla sua scomparsa. L’uomo, l’amico, il regista, l’uomo di, il sorriso, la parola, che aveva il potere di assolvere e di fermare il tempo, quando si era in quel luogo-non luogo che è il. Non bisogna esser schiavi delle proprie tradizioni, della passione dei propri remoti sentieri, dei propri amati spazi, suole ripetere il principe di Serramezzana, Ruggero Cappuccio, è necessario aprire i cassetti, lasciar andare i ricordi le emozioni, in modo che possano vivere per sempre. Ieri sera i cassetti dili abbiamo aperti noi, insieme al figlio Arturo, alla nuora Imma Caracciuolo, ...