Esordio Darboe in Serie A: la favola del calciatore africano (Di domenica 2 maggio 2021) Ebrima Darboe è arrivato in Italia da migrante con i suoi genitori: ora per il classe 2001 il coronamento dell'Esordio in Serie A con la Roma In una Roma spenta che va incontro all'ennesima sconfitta, brilla la storia da Hollywood di Ebrima Darboe. Il centrocampista gambiano, classe 2001, era arrivato in Italia da migrante con i suoi genitori. Dopo l'esperienza alla Young Rieti, l'inclusione nel progetto SPRAR gli ha consentito di fare un provino con la Roma entrando a far parte del club giallorosso. Fonseca gli reagala l'Esordio da professionista contro la Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

