Enrico Nigiotti: chi è, età, carriera, fidanzata, figlia, Amici (Di domenica 2 maggio 2021) Enrico Nigiotti è un cantante italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Lui oggi, domenica 2 maggio, sarà protagonista del salotto più famoso della domenica pomeriggio a Domenica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Enrico Nigiotti: chi è? Enrico Nigiotti è un cantautore e chitarrista di grande successo, nasce a Livorno l’11 giugno 1987. Ha 33 anni e quest’anno ne compirà 34, il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli. Sin bambino Enrico Nigiotti coltiva la passione per la musica grazie anche al padre Stefano. Poco più che sedicenne comincia a scrivere testi di canzoni ed ottiene ben presto un contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 partecipa al programma Amici di Maria De ... Leggi su puglia24news (Di domenica 2 maggio 2021)è un cantante italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Lui oggi, domenica 2 maggio, sarà protagonista del salotto più famoso della domenica pomeriggio a Domenica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?è un cantautore e chitarrista di grande successo, nasce a Livorno l’11 giugno 1987. Ha 33 anni e quest’anno ne compirà 34, il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli. Sin bambinocoltiva la passione per la musica grazie anche al padre Stefano. Poco più che sedicenne comincia a scrivere testi di canzoni ed ottiene ben presto un contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 partecipa al programmadi Maria De ...

