Dopo aver partecipato a lottizzare la Rai, Salvini tuona: basta con la sinistra lottizzatrice (Di domenica 2 maggio 2021) La lottizzazione della Rai è un male antico. Nessuno la vuole ma tutti la praticano. Tant'è che anche l'attuale assetto Rai è figlio del governo giallo - vedere in base al quale il presidente dell'... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) La lottizzazione della Rai è un male antico. Nessuno la vuole ma tutti la praticano. Tant'è che anche l'attuale assetto Rai è figlio del governo giallo - vedere in base al quale il presidente dell'...

ZZiliani : Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver p… - emmabonino : Oggi ho incontrato @Tsihanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa, attivista per i diritti umani, che dopo aver… - bordomichele : #Salvini deve avere davvero la faccia di bronzo per dire di non aver scelto gli attuali vertici #Rai. Noi abbiamo… - Davide_Pancotti : @GiuseppeConteIT Ma perché vi ricordate tutti quello che c'è da fare DOPO aver governato per anni e MAI durante? - saverio_64 : RT @ZZiliani: Sono 19, tutti sul campo e come per altri club ne mancano diversi causa verme. Il merito di #Conte (oltre ad aver portato #Lu… -