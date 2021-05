Ddl Zan: cosa prevede e perché non è stato ancora approvato (Di domenica 2 maggio 2021) Una battaglia per i diritti e la discriminazione di genere portata avanti prima sui suoi profili social, poi sul palco del Concertone del Primo Maggio. Da dove tutti potessero sentire. Il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, da mesi porta avanti la questione del Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia da tempo bloccato al Senato, di cui è arrivata la calendarizzazione solo qualche giorno fa, che è tornato al centro della polemica. Dal palco dell’Auditorium Parco della Musica, infatti, il rapper ha mosso un attacco diretto al senatore leghista Andrea Ostellari, reo di osteggiare il Ddl Zan, e a tutta la Lega. Ma che cos’è il ddl Zan? E perchè la legge contro l’omofobia, già approvata dalla Camera, si è incagliata in Senato? Chi è Alessandro Zan Il nome di Alessandro Zan, più il suo cognome in realtà, è sulla bocca di mezza Italia da diverse settimane. In pochi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Una battaglia per i diritti e la discriminazione di genere portata avanti prima sui suoi profili social, poi sul palco del Concertone del Primo Maggio. Da dove tutti potessero sentire. Il cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, da mesi porta avanti la questione del Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia da tempo bloccato al Senato, di cui è arrivata la calendarizzazione solo qualche giorno fa, che è tornato al centro della polemica. Dal palco dell’Auditorium Parco della Musica, infatti, il rapper ha mosso un attacco diretto al senatore leghista Andrea Ostellari, reo di osteggiare il Ddl Zan, e a tutta la Lega. Ma che cos’è il ddl Zan? E perchè la legge contro l’omofobia, già approvata dalla Camera, si è incagliata in Senato? Chi è Alessandro Zan Il nome di Alessandro Zan, più il suo cognome in realtà, è sulla bocca di mezza Italia da diverse settimane. In pochi ...

davidallegranti : Non è necessariamente omofobo chi ha perplessità, anche forti, sul DDL Zan, non è una vedova di Arcuri o Conte chi… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - cleghio : RT @velo_di_maia: #Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, ha usato ogni mezzo per contrastare l'iter del ddl #Zan arrivando, co… - AntonioBergami4 : RT @AndreaVenanzoni: Nel ddl Zan compaiono concetti controversi e discutibili, da dibattito accademico e non da 'sufficiente determinatezza… -