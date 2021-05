Covid: uno studio rivela le varianti più pericolose (Di domenica 2 maggio 2021) Di recente la rivista scientifica Eurosurveillance ha pubblicato i risultati di uno studio europeo nato per evidenziare quali sono le varianti di Covid più pericolose. Per svolgere questo studio sono stati presi in esame i dati di sette stati dell'Europa (tra cui anche l'Italia) e si sono considerate le varianti del Coronavirus più diffuse nel continente. I risultati emersi dallo studio hanno dimostrato che essere infettati dalla variante inglese, variante sudafricana e variante brasiliana è più rischioso. Lo studio europeo sulle varianti Covid Lo studio europeo pubblicato sulla rivista Eurosurveillance ha considerato più di 23 mila casi di varianti di Covid che sono ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Di recente la rivista scientifica Eurosurveillance ha pubblicato i risultati di unoeuropeo nato per evidenziare quali sono ledipiù. Per svolgere questosono stati presi in esame i dati di sette stati dell'Europa (tra cui anche l'Italia) e si sono considerate ledel Coronavirus più diffuse nel continente. I risultati emersi dallohanno dimostrato che essere infettati dalla variante inglese, variante sudafricana e variante brasiliana è più rischioso. Loeuropeo sulleLoeuropeo pubblicato sulla rivista Eurosurveillance ha considerato più di 23 mila casi didiche sono ...

